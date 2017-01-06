Feyzioğlu yaralı meslektaşlarını ziyaret etti

İzmir’deki terör saldırısının ardından yaralanan meslektaşlarını ziyaret eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Terör; zengin, fakir, Alevi, Sünni, Türk, Kürt diye bakmıyor. Terör; kimlik kartı, mal beyanı sormuyor. Terör bir bütün olarak hedef almış durumdadır. Terörist bunları sormadığına göre biz niçin ayrışıyoruz" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, İzmir Adliyesi’ndeki terör saldırısının ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören yaralı meslektaşlarını ziyaret etti. Ziyaret sonunda açıklama yapan Feyzioğlu, "Üç avukatımız hastanede. Biri gözünden, biri kasığından, biri baldırından yaralı. Dün hayati tehlikesi olan meslektaşımız bugün çok daha iyi. Bir kahraman polisimiz daha dün yoğun bakımdaydı. O da çatışırken yaralanmış. Ona da acil şifalar diledik. Terör; zengin, fakir, Alevi, Sünni, Türk, Kürt diye bakmıyor. Terör; kimlik kartı, mal beyanı sormuyor. Terör bir bütün olarak hedef almış durumdadır. Terörist bunları sormadığına göre biz niçin ayrışıyoruz? Demek ki ayrışmadan bu birliği ve beraberliği korumak lazım. Bunun için bütün siyasilerin milleti bütün olarak kucaklamasını talep ediyoruz. Çünkü Türkiye küresel bir saldırı ile karşı karşıya. Küresel kuklacıların iplerini çektikleri terör örgütlerinin tamamının saldırısı altında. Böyle bir durumda Türk milleti bir ve beraber olarak bu işin içinden çıkabilir. Birliğin, beraberliğin şartı da siyasilerin herkesi kucaklaması ve teröre karşı akılla mücadele etmektir" diye konuştu.