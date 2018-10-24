FIBA Eurocup: Pınar Karşıyaka: 64 - Donar Groningen: 69

FIBA Eurocup 1.
Tur C Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, sahasında Donar Groningen'e 69-64 yenilerek ikinci haftada ilk yenilgisini aldı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Aleksandar Milojevic, Haris Bijedic, Alexander Romanov
Pınar Karşıyaka: Walker 17, Chatman 3, Marei 12, Henry 13, Erdi, İlkan 7, Görkem, Tayfun 2, Egemen 6, Berk 4, Gailius, Arca
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Donar Groningen: Sitton 13, Cunnigham 6, Wall 6, Gipson 5, Dourisseau 10, Hammink 10, Koenis 6, Mast, Hoeve, Callahan 2, Pasalic 11, Slagter
Başantrenör: Erik Braal
1. Periyot: 15-22 (Donar Groningen lehine)
Devre: 30-42 (Donar Groningen lehine)
3. Periyot: 55-59 (Donar Groningen lehine)