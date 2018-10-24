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FIBA Eurocup: Pınar Karşıyaka: 64 - Donar Groningen: 69

FIBA Eurocup 1.

Tur C Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, sahasında Donar Groningen'e 69-64 yenilerek ikinci haftada ilk yenilgisini aldı.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk


Hakemler: Aleksandar Milojevic, Haris Bijedic, Alexander Romanov


Pınar Karşıyaka: Walker 17, Chatman 3, Marei 12, Henry 13, Erdi, İlkan 7, Görkem, Tayfun 2, Egemen 6, Berk 4, Gailius, Arca


Başantrenör: Özhan Çıvgın


Donar Groningen: Sitton 13, Cunnigham 6, Wall 6, Gipson 5, Dourisseau 10, Hammink 10, Koenis 6, Mast, Hoeve, Callahan 2, Pasalic 11, Slagter


Başantrenör: Erik Braal


1. Periyot: 15-22 (Donar Groningen lehine)


Devre: 30-42 (Donar Groningen lehine)


3. Periyot: 55-59 (Donar Groningen lehine)

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