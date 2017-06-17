Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 12:03

Filenin sultanları ilk turnuvasında dereceye girdi

Spor alt yapısına verdiği destekle farklı branşlarda derece elden Bayraklı Belediyesi, 7 ay önce kurulan 11-12 yaş kız voleybol takımının başarısıyla bir kez daha gururlandı.

Filenin sultanları ilk turnuvasında dereceye girdi

17 Haziran 2017 12:03

Filenin sultanları güçlü rakiplerin yer aldığı ve ilk kez katıldığı turnuvada üçüncü olmayı başardı. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Spora ve sporcuya yaptığımız yatırımın meyvelerini birer birer topluyoruz” dedi.


Türkiye Voleybol Federasyonu’nun “Her yerde Voleybol” ismiyle başlattığı turnuvaya katılan Bayraklı Belediyesi 11-12 yaş kız voleybol takımı birbirinden zor takımlarla mücadele etti. 7 ay önce bir araya gelerek takım olan Bayraklının kızları turnuvayı üçüncü olarak bitirdi. Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilciliği Alsancak Spor Salonu’nda Klasman grubu için kupa ve madalya töreni düzenledi. Küçük kızlar B kategorisinde Ege Voleybol Spor Kulübü ve Rota Koleji’nin ardından 3. olan Bayraklı’nın sultanları kupa ve madalyalarını aldı.


İlk turnuvada derece geldi.



"Alt yapıya önem veriyoruz"


Voleybol takımının kaptan Pasör Gülfem Sevil, takım arkadaşlarının uyum içinde oynadığını ve bunun sonucunda da derece geldiğini belirterek, “Çok güzel takım olduk. Çok güzel birleştik. Uyum sağladık. 7 aylık bir takımız. Hepimiz turnuvalarda heyecanlıydık. Takım olarak ilk turnuvamızdı. Amacımız finaldi. Oraya kadarda geldik. Üçüncü de olduk. Çok mutluyuz” dedi. Öğrencilerinin ilk kez bir turnuvaya katıldıklarını dile getiren Antrenör Gamze Yaşlı, “Bu sene ilk defa katıldığımız grupta iyi bir sene geçirdik. Zorlu bir süreçti. Öncelikle çocuklarımızla gurur duyuyorum. Final döneminde iyi maçlar çıkardık. Desteklerinden dolayı da sayın belediye başkanımız Hasan Karabağ’a teşekkür ederiz” diye konuştu.


Türk Milli Voleybol takımının ve Vakıfbank, Eczacıbaşı gibi kadın voleybol takımlarının Avrupa ve dünyada büyük başarılar elde ettiğine dikkat çeken Başkan Hasan Karabağ, “Voleybolda dünyada söz sahibi bir ülkeyiz. Çok başarılı voleybolcularımız var. Bu başarılar da altyapıya verilen önemle oluyor. Bizler de Bayraklı’da kızlarımızın spor yapması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Kısa süre önce bir araya gelmesine rağmen kızlarımız final grubuna kadar yükseldi. Bu turnuvadan üçüncülükle ayrıldı. Her birini tebrik ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:31
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!