Filenin sultanları ilk turnuvasında dereceye girdi

Filenin sultanları güçlü rakiplerin yer aldığı ve ilk kez katıldığı turnuvada üçüncü olmayı başardı. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Spora ve sporcuya yaptığımız yatırımın meyvelerini birer birer topluyoruz” dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun “Her yerde Voleybol” ismiyle başlattığı turnuvaya katılan Bayraklı Belediyesi 11-12 yaş kız voleybol takımı birbirinden zor takımlarla mücadele etti. 7 ay önce bir araya gelerek takım olan Bayraklının kızları turnuvayı üçüncü olarak bitirdi. Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilciliği Alsancak Spor Salonu’nda Klasman grubu için kupa ve madalya töreni düzenledi. Küçük kızlar B kategorisinde Ege Voleybol Spor Kulübü ve Rota Koleji’nin ardından 3. olan Bayraklı’nın sultanları kupa ve madalyalarını aldı.

İlk turnuvada derece geldi.

"Alt yapıya önem veriyoruz"

Voleybol takımının kaptan Pasör Gülfem Sevil, takım arkadaşlarının uyum içinde oynadığını ve bunun sonucunda da derece geldiğini belirterek, “Çok güzel takım olduk. Çok güzel birleştik. Uyum sağladık. 7 aylık bir takımız. Hepimiz turnuvalarda heyecanlıydık. Takım olarak ilk turnuvamızdı. Amacımız finaldi. Oraya kadarda geldik. Üçüncü de olduk. Çok mutluyuz” dedi. Öğrencilerinin ilk kez bir turnuvaya katıldıklarını dile getiren Antrenör Gamze Yaşlı, “Bu sene ilk defa katıldığımız grupta iyi bir sene geçirdik. Zorlu bir süreçti. Öncelikle çocuklarımızla gurur duyuyorum. Final döneminde iyi maçlar çıkardık. Desteklerinden dolayı da sayın belediye başkanımız Hasan Karabağ’a teşekkür ederiz” diye konuştu.

Türk Milli Voleybol takımının ve Vakıfbank, Eczacıbaşı gibi kadın voleybol takımlarının Avrupa ve dünyada büyük başarılar elde ettiğine dikkat çeken Başkan Hasan Karabağ, “Voleybolda dünyada söz sahibi bir ülkeyiz. Çok başarılı voleybolcularımız var. Bu başarılar da altyapıya verilen önemle oluyor. Bizler de Bayraklı’da kızlarımızın spor yapması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Kısa süre önce bir araya gelmesine rağmen kızlarımız final grubuna kadar yükseldi. Bu turnuvadan üçüncülükle ayrıldı. Her birini tebrik ediyorum” dedi.