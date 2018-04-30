Filozof çocuklar Konak’ta buluştu

Türkiye’de ilk kez düzenlenen etkinliğe 6 ve 7. sınıflardan yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Konak Belediyesi’nin “Çocuklar İçin Felsefe” atölye çalışmalarında olduğu gibi sempozyum da Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi’nin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Konak Belediyesi Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Konak’ın 113 mahalleye sahip, farklı kültürlerden insanların yaşadığı bir bölge olduğunu söyleyen Başkan Pekdaş, “Bizler burada o kadar farklı renklerdeyiz ki, hepimiz hayatı farklı şekillerde yaşıyoruz. Ailelerimiz farklı kültürlerden gelmiş ve her biri farklı işler yapıyor. Bu zenginliklerimiz, bu farklılıklarımız hayatta farklı yollar bulmamızı ve bu yollardan farklı farklı güzel sonuçlar üretmemizi de sağlıyor. Bunun için de öncelikle soru sormayı, neden, nasıl demeyi öğrenmemiz gerekiyor. Çok renkli yerde yaşıyoruz. Rengarenk tuğlalardan oluşan bir duvarımız var. Ve sizler de bu duvarın renklenmesini sağlıyorsunuz. Gelecek sizin ve gelecek sizsiniz. Biz sizin başarılı olmanız için katkı koymaya devam edeceğiz” dedi.

Konak Belediyesi’nin üç yıldır başarıyla sürdürdüğü “Çocuklar İçin Felsefe” atölyelerine katılan öğrencilerin yer aldığı sempozyuma açılış konuşmalarının ardından Tarla Faresi Tiyatrosu’nun sahnelediği “Kırmızı Erik Çekirdeği” adlı çocuk oyunu ile devam edildi. Etkinliğe katılan çocuklar izledikleri oyun üzerinden felsefi sorgulama yaptı. Filozof çocuklar daha sonra 10 ayrı gruba bölünerek öğretmenleri rehberliğinde, değişik başlıklarda atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Atölye çalışmalarının öğleden sonraki bölümünde birer temsilci öğrenci sahnede değerlendirme yaptı. Sempozyumda ayrıca ‘Nasıl bir okul istiyoruz’ konusunda da düşünceler dile getirildi. Yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen sempozyum Şubadap Müzik Grubu’nun çocuklar için söylediği şarkılarla son buldu.

Atölyeler örnek oldu

Konak Belediyesi’nin “Çocuklar İçin Felsefe” atölyeleri üç yıldır başarıyla sürüyor. Bugüne kadar yaklaşık 700 öğrencinin faydalandığı atölyelerde eğitimler dörder haftalık periyotlar halinde veriliyor. Başarılı çalışmalardan hem öğrenciler hem de veliler oldukça memnun. Özgüvenli, iletişim ve sosyal becerileri, demokratik değerleri içselleştirmiş mutlu ve özgür çocuklar yetiştirmek; çocuğun yaşama dair duyarlığını arttırmak, merak duygusunu canlı tutmak, düşünmesini ve soru sormasını sağlamak hedefleniyor. Atölye çalışmalarında uygulanan bu yöntemde genellikle bir hikaye, masal, fotoğraf, kısa film gibi felsefi bir soru ortaya çıkarmaya uygun bir uyarandan yola çıkılıyor. Öğretmen çocukların ortaya çıkan bu soru etrafında derinleşmeleri için bir kolaylaştırıcı rolünde, onların düşünmesine, konuşmasına ve tartışmasına olanak sağlıyor, felsefe bilgisi veya filozoflar hakkında bilgi aktarmıyor, hiçbir konuda asla yargı belirtmiyor.