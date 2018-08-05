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05 Ağustos 2018 10:44

Firari koca eşini ve çocuklarını ortada bıraktı

İzmir’de kocası cezaevinden firar eden ve iki çocuğuyla bir başına kalan kadın zor günler geçiriyor.

Firari koca eşini ve çocuklarını ortada bıraktı

05 Ağustos 2018 10:44

E.T., eşinden boşanmak istediğini fakat firari olması nedeniyle boşanamadığını belirterek, "İki çocuğumla beraber bizi ortada bıraktı. Polisler onu yakalamak için sürekli evime geliyor. Kendisiyle sadece kağıt üzerinde evliyiz. Yetkililere sesleniyorum, beni bu adamdan bir an önce boşasınlar" dedi.


İzmir’de yaşayan E.T. isimli kadının eşi M.T., uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından cezaevine girdi ve daha sonra açık cezaevine alındı. M.T. izne çıktığında cezaevine geri dönmeyerek firar etti. Eşinin cezaevine girmesi ve ardından firari olması nedeniyle zor günler geçiren E.T., eşinden boşanmak istediğini fakat firari olması nedeniyle boşanamadığını söyledi. E.T., "2005 yılında eşim olacak şahıs ile evlendim. 2010 yılında hapse girdi ve 4 yıl orada kaldı. 4 sene hapis yattıktan sonra Yargıtaydan ceza geldi ve eşim tekrar açık cezaevine gitti. Polisler evimi basıp eşimi apar topar tekrar geri merkeze götürdüler. Açık cezaevinde iki ay kalıp evine geldikten sonra tekrar teslim olmadı" diye konuştu.



"Beni bu adamdan bir an önce boşasınlar"


Maddi ve manevi olarak da sıkıntıda olduğunu anlatan E.T., "Kendisiyle sadece kağıt üzerinde evliyiz. Yetkililere sesleniyorum, beni bu adamdan bir an önce boşasınlar. Firari olduğu için boşanamıyorum. İki çocuğumla beraber bizi ortada bıraktı. Polisler onu yakalamak için sürekli evime geliyor. Onu ben saklamıyorum. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Bu şahsı benim yanımda değil, annesinin yanında arasınlar. Ben kesinlikle ona yardım ve yataklık yapmıyorum. Ben bu şahıstan maddi manevi davacıyım. Genç bir bayanım ben, mesleğim yok, hiçbir şeyim yok. Bu eşim olacak şahıs her neredeyse, kimin yanında ise onlara buradan sesleniyorum bu kişiyi devlete teslim etsinler" ifadelerini kullandı.



"Sürekli zulüm etti"


Çocuklarının soyadını da değiştirmek istediğini söyleyen E.T., şöyle devam etti:


"O şahıs benim çocuklarıma bir gün bile babalık yapmadı. Yaşanan olaylar yüzünden dersleri kötüleşti, hiçbir şey yapamıyorlar. Onun iki çocuğumun üzerinde de hiçbir hakkı yoktur. Ben çocuklarım için çalıştım, temizlik yaptım, her şeyi yaptım. Çocuklarımın soy isimlerinden bile o adamın soy ismini almak istiyorum. Ben bu şahıs ile görücü usulü ile evlendim, yaşım çok küçüktü. Bana sürekli zulüm etti, sürekli bana hakaret etti. Yetkililere sesleniyorum, beni bu adamdan kurtarsınlar."




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