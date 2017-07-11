Fırat Çakıroğlu davasında karar çıkmadı

sınıf öğrencisi ülkücü genç Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun PKK yandaşı olduğu ileri sürülen kişilerce bıçaklanarak öldürülmesinin ardından açılan davada, geçen celse mütalaa veren savcı, ek mütalaa verince sanık avukatları süre talep etti. Bugün karar çıkması beklenen duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

İzmir’de, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi ülkücü genç Fırat Çakıroğlu, 20 Şubat 2015’te PKK yandaşı olduğu iddia edilen kişiler tarafından üniversitenin kampüsü içerisinde bıçaklanarak öldürülmüştü. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ise duruşmanın görülmesine devam edildi. Bugün yapılan duruşmaya, hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural ile tarafların avukatı, tutuklu sanık Nurullah S. katıldı.

Haftaya ertelendi

Geçtiğimiz celsede duruşma savcısı verdiği mütalaasında, tutuklu sanık Nurullah S. hakkında ’Kasten adam öldürmek, örgüt adına suç işlemek, örgüt üyeliği ve yaralama’ suçlarından müebbet ve 69 yıl, tutuksuz sanıklar İsmail B. ve Sezgin Y. hakkında 12’şer yıla kadar hapis cezası, diğer 29 sanık hakkında ise ’Birden fazla kişiyi yaralama’ suçundan beraat kararı verilmesini talep etmişti. Savcı ayrıca, PKK’nın sorumlusu olduğu iddiasıyla İstanbul’da tutuklu bulunan bu davada tutuksuz olan sanık Cihat B. hakkında ’cinayete iştirak ve örgüt üyeliği’ suçundan, ayrıca sanıklar Nurullah S., Sezgin Y., Mevlüt D., Botan T., Cenk Barış K., Ceren D., Ersen Y., Hakan A., Selahattin S., Tarık P., Yunus T., Beyza C., Mahsum Ç., Abdullah Y. ve üniversitedeki bazı kişi ve kişiler hakkında, Ege Üniversitesi kampüs alanındaki PKK/KCK yapılanmasındaki rolleri ve eylemleri nedeniyle örgüt üyeliği ve örgüt propagandası suçlarından soruşturma yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığına ve üniversite yönetimine ihbar ve suç duyurusunda bulunulmasını talep etmişti.

Sanık avukatları ve sanıklar mütalaaya karşı savunmalarını yaptı. Savcının ek mütalaa verdiği duruşmada sanık avukatları ek süre talep etti. Kısa aranın ardından mahkeme heyeti, sanık avukatlarının ek mütalaaya süre taleplerini kabul ederek duruşmayı karar için haftaya erteledi.