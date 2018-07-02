Fırat Çakıroğlu’na hakaret eden şahsa idari para cezası

20 Şubat 2015 tarihinde Ege Üniversitesinde bıçaklanarak hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na sosyal medya hesabı üzerinden hakaret eden A.Ş. adlı şahsın cezası belli oldu. Anne Özlem Çakıroğlu ile baba Fuat Mahir Çakıroğlu’nun şikayetleri sonucunda açılan davanın duruşması 36. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme heyeti A.Ş.’yi 150 gün hapis cezası karşılığı 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Ceza az bulundu

Çakıroğlu ailesinin avukatı Ülkü Doğan, verilen cezanın hafif olduğunu söyledi. Doğan, "Ege Üniversitesinde bölücü terör örgütüne karşı durduğu için ve vatan sevdası uğruna şehit edilen bir kişinin arkasından ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmanın cezasının ayda 300 lira olması vicdanları sızlatmıştır. Fırat Yılmaz Çakıroğlu ülkesi için can vermiştir. Üniversite yönetiminin dahi engelleyemediği PKK sempatizanlarına karşı durmuş ve şehit olmuştur. Verilen bu cezanın kabulü mümkün değildir. Tarafımızca cezanın asgari hadden tayini talep edilmiş ise de bu talebimiz kabul edilmemiştir. Ülkesi için canından olan 24 yaşındaki bir gencin arkasından hakaret edilmesine verilen cezanın miktarını az buluyor olmakla birlikte yapılanın cezasız kalmamış olması bir nebze yüreklere su serpmiştir" dedi.