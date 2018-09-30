Fırtınadan Çeşme değil, ekonomisi etkilendi

Tropik fırtınanın Çeşme'de de etkili olacağı şeklindeki tahminler nedeniyle tatilcilerin ilçeye gelmemesi, çarşı esnafını etkiledi.

İki günden beri tropik fırtınanın Çeşme'yi ve Ege kıyılarını etkileyebileceği şeklindeki uyarılar, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'un tropik fırtınanın kuzeye yöneldiği açıklamasına rağmen hafta sonunu Çeşme'de geçirmeyi planlayan tatilcilerin tatillerini ertelemelerine yol açtı. Çeşme'deki otellerde ciddi rezervasyon iptalleri yaşanırken, hafta sonu için Çeşme'ye gelmeyi planlayan günübirlikçi tatilcilerin de gelmemesi kafe, restoran ve çarşı esnafını etkiledi. İlçede gün boyu hafif yağmur etkili olurken, aşırı yağmur tahminleriyle şemsiye, branda, masa ve sandalyelerini toplayan kafelerde iş kaybı oldu. Hafta sonları hareketliliğin yaşandığı Çeşme ve Alaçatı çarşısı da tatilcilerin gelmemesi nedeniyle boş kaldı. Çeşme çarşısındaki bazı esnafların dükkanlarını hiç açmamaları ise dikkat çekti. Açık olan esnafların da çarşının boş olması nedeniyle iş yapamamaları, "Fırtına ve yağmur Çeşme'yi etkilemedi ama bizleri etkiledi" şeklinde yakınmalara yol açtı.

Öte yandan mesai günü olmamasına rağmen aşırı yağmur tahminleri nedeniyle gün boyu belediyede kriz masası kuran Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, ara sıra şiddetlenen yağmur nedeniyle su baskınlarına karşı belediye ekiplerinden bilgi aldı. Başkan Dalgıç, tropik fırtınanın Çeşme'yi teğet geçmesi ve tahminlere karşın aşırı yağışın olmamasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Yağmurun bu akşam ve yarın da devam etmesi bekleniyor.