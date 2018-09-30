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Fırtınanın teğet geçtiği İzmir'de sağanak yağış

Tropikal fırtınanın teğet geçtiği İzmir’de sağanak yağış etkisini göstermeye başlarken, yer yer biriken sel suları kimi yerlerde rögarların taşmasına sebep oldu.

Tropikal fırtınanın teğet geçtiği İzmir'de sağanak yağış etkisini göstermeye başlarken, yer yer biriken sel suları kimi yerlerde rögarların taşmasına sebep oldu.


Türkiye'nin batı kıyılarını etkisi altına alma ihtimali bulunan tropikal fırtına Ege kıyılarına ulaşmadan kuzeye yöneldi. Ancak fırtınayla gelmesi beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Biriken sel suları kaldırımları aşarken, bazı yerlerde de rögarlar patladı.


Öte yandan, meteoroloji yetkilerinden alınan bilgiye göre, İzmir'de zaman zaman etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışın yarın akşama kadar süreceği bildirildi.

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