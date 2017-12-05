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05 Aralık 2017 09:32

Flamingolar, Aliağa Kuş Cennetini renklenirdi

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin sayılı sulak alanlarından biri olan Aliağa Kuş Cenneti ile Güzelhisar Deltası her yıl olduğu gibi bu yılda yüzlerce flamingoyu misafir ediyor.

Flamingolar, Aliağa Kuş Cennetini renklenirdi

05 Aralık 2017 09:32

Kartpostallık görüntüler oluşturan flamingoların yanı sıra farklı türlerden kuşlar da kışlık konaklama için yöredeki sulak alanları mesken tutuyor.


27 hektarlık alanı ile Türkiye’nin sayılı sulak alanlarından bir olan Güzelhisar Deltası ve Aliağa Kuş Cenneti, daimi misafirleri flamingolar ile renklendi. Pembe-beyaz renkleriyle Aliağa’nın doğal güzelliklerine güzellik katan flamingolar ilçe sakinlerinin beğenisini topluyor. Besin değeri yüksek sulak alanda barınan flamingolar, görenleri kendine hayran bırakıyor.


Çeşitli mevsimlerde, Türkiye’deki toplam 425 kuş türünden 103’ünün yaşadığı Aliağa Kuş Cennetinde son yapılan kuş sayımında 3 bin 382 kuş adet tespit edildiği öğrenildi.




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