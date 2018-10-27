Foça, 29 Ekim coşkusuna hazır

Foça'da 29 Ekim Cumhuriyetin kuruluşunun 95. Yılı coşkusu Fener Alayı ve Özgür Kıyat konseri ile yaşanacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yılı törenleri 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 13.00'de Foça Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunum töreni ile başlayacak. Cumhuriyet coşkusu 29 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 10.00'da Foça Kaymakamlığı'ndaki tebrikat töreni ile devam edecek. Aynı gün saat 11.00'de Foça Belediyesi Nihat Hüsenay Stadında ki törenlerle devam edecek Cumhuriyet Bayramı coşkusunda günün anlam ve önemini belirtir konuşma, şiir, halk oyunları gösterileri ve geçit töreni yapılacak. Cumhuriyetin kuruluşunun 95. Yıl coşkusu saat 19.00'da kavala kafe önünden başlayacak olan Fener Alayı ile devam ederken, Fener Alayı'nın hemen ardından ‘Özgür Kıyat Cumhuriyet Bayramı Konseri' konseri ile sürecek.

Cumhuriyet temellerine bağlı olduklarını belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, “Cumhuriyet hürriyet demek, Cumhuriyet özgürlük, bağımsızlık demek! Ulu Önderimiz Atamız, ulusumuza armağan ettiğin ‘Cumhuriyet'in ilelebet bekçileri olacağız. Devrimlerinin ışığında gençliğimize geleceğimizi, Cumhuriyetin aydınlığı ile teslim edeceğiz. Tüm ulusumuzun Cumhuriyet Bayramını kutlar, Cumhuriyetin kurucusu, ülkemizin Atası, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi minnetle anar, aziz hatıraları önünde saygıyla eğilirim” dedi.

Öte yandan 29 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 19.00'da yapılacak Fener Alayı ve Özgür Kıyat konserine katılmak isteyenler için saat 18.00'de Bağarası çeşme yanından, saat 18.00'de Yeni Foça Karadut Kafe önünden araç kaldırılacak.