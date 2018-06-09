Foça AK Parti’den dev iftar sofrası

Ramazan ayının maneviyatına uygun bir şekilde organize edilen iftarda okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. AK Parti Foça İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği iftar programına, İlçe Başkanı İrfan Çalışkan’ın yanı sıra, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Kadir Özgirgin, Eda Kılıç ve Yiğit Aksak da katıldı.

Tüm masaları gezerek hoş geldiniz dileklerini sunan İl Başkan Yardımcısı Kadir Özgirgin, “Bu dev iftar sofrasında sizleri selamlamaktan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, selamlarını iletmekten sonsuz mutluluk duydum. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde her zaman sizlere daha iyi hizmetler sunmak adına canla başla çalışıyoruz. Bundan sonrada projelerimiz ve hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.