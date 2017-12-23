Foça, arkeoloji müzesini istiyor

Demokrasi Meydanında kurulan imza standına gelen Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foçalılara ve Foça dostlarına destek çağrısında bulundu. Başkan Demirağ, ‘‘İmza kampanyamız Aralık ayı sonuna dek sürecek. Halkımızın, imza kampanyamıza katılmalarını rica ediyoruz. Foça’mızın bir müzeye ihtiyacı var. 5000 yıllık çok köklü bir geçmişe sahip olan kentimizin, sahip olduğu arkeolojik zenginliklerini Foça’da kurulacak bir müzede sergilemesi gerekiyor” dedi.

1913 yılında başlayan ve halen devam eden kazılarla gün ışığına çıkarılan Foça tarihinin gözler önüne serilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için müze kurulması gerektiğinin vurgulandığı imza kampanyasında, Foça’nın 5000 yıllık tarihi, arkeolojik değerlerinin sergilenmesi hedefleniyor. Aralık ayı sonuna kadar, Foça Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi ve Foça Belediyesi Yeni Foça Hizmet Binasında toplanacak olan imzalar, değerlendirme için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulacak.