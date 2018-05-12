Foça Bağarası’nda Bahar Şenliği

Bağarası Pazar Yeri’nde gerçekleşen şenliğe; yörede yaşayan vatandaşlar ve hafta sonu tatili için Foça’ya gelen misafirler yoğun ilgi gösterdi. ‘Bağarası Doğal Ürünler Bahar Şenliği’ne katılan ve katkı sunan herkese teşekkür eden Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ‘‘Güzel Bağarası’nda mutlu ve keyifli zamanlar yaşadık. Gelecek günlerin, yöremize ve ülkemize mutluluklar ve bereket getirmesini diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum’’ dedi.

Şenlik alanında kurulan stantlarda, Bağarası yöresinde doğal yöntemler kullanılarak üretilen gıda ve tarım ürünlerinin tanıtımı ve satışı yapıldı. Ayrıca, el emeği ürünler sergilendi. En güzel ‘sarma’ yemeği yarışması yapıldı. En iyi buzağı, koyun ve keçi yarışmaları gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası, şenliğe katılanlara müzik ziyafeti sundu. Aliağa Belediyesi Helvacı Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi, Zeybek gösterisi sundu. Çocuklar, Palyaço etkinlikleriyle eğlendi.

‘Bağarası Doğal Ürünler Bahar Şenliği’ne Foça Belediyesi Başkan Vekili Beyhan Türker, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri Zeynep Çemrek, Ali Aktaş ve Burhanettin Celep, İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça Yerel Hizmetler Şube Müdürü Aslı Çam Kılık, Foça Ziraat Odası Başkanı Ercan Yüksektepe, Foça Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Koldaş, CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, Bağarası Gençlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Nail Özkan, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.