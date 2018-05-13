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13 Mayıs 2018 13:31

Foça Belediyesi, ‘Anneler Günü’nü çiçeklerle kutladı

Foça Belediyesi Başkanvekili Beyhan Türker ve Foça Belediyesi Meclis Üyesi Zeynep Çemrek, Anneler Günü’nü Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ adına çiçekler sunarak kutladı.

Foça Belediyesi, ‘Anneler Günü’nü çiçeklerle kutladı

13 Mayıs 2018 13:31



Foça Belediyesince, ‘Anneler Günü’ dolayısıyla vatandaşlara yaklaşık 800 çiçek sunuldu. Ayrıca, Reha Midilli Necla Ana Yaşlılar Evi’ndeki anneler ziyaret edildi. Anneler, güzel jesti dolayısıyla Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’a teşekkür etti. Başkan Gökhan Demirağ, Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, ‘‘Geleceği, annelerimiz oluşturacaktır. İlk öğretmenimiz, sevginin, şefkatin ilk nefesidir analarımız. Anneler Günü’nü kutlar, tüm annelerin saygı, sevgi ve minnetle ellerinden öperim’’ dedi.




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