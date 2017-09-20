Diğer
Kategoriler
20 Eylül 2017 12:28

Foça Belediyesi Çocuk Evi yeni eğitim yılına ’merhaba’ dedi

İzmir’de Foça Belediyesi Çocuk Evi öğrencileri, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla ders başı yaptı.

Foça Belediyesi Çocuk Evi yeni eğitim yılına ’merhaba’ dedi

20 Eylül 2017 12:28


Foça Belediyesi Çocuk Evi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının açılışını yaptı. Foça Belediyesi Çocuk Evi bahçesinde düzenlenen programa, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, belediye meclisi üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.


Programda konuşan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, anlamlı bir güne daha başladıklarını belirterek, "Çocuk evimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizmiş olduğu ilke ve inkılaplar doğrultusunda önemli bir eğitim veriyor. Çocuk evimiz çeyrek asırdan bu yana çocuklarımıza gelecekte ülkemizi iyi bir noktaya getirecek bireyler yetiştirebilmek için bütün kadrosuyla çalışıyor” dedi.


Başkan Demirağ, velilere de teşekkür ederek, "Çocuklarınızı bize emanet ediyorsunuz. Çocuk evimiz her geçen gün kendini yenileyen, çağdaş uygarlık düzeyinde eğitim sistemini benimseyen bir modeldir. Bunun da zaten meyvelerini hep beraber topluyoruz" şeklinde konuştu.


Programda ayrıca 4-5-6 yaş grubu minikleri, yeni eğitim ve öğretim yılının başladığı ilk günde aileleri ile birlikte okul bahçesinde sanat etkinliği yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    24°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç