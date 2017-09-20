Foça Belediyesi Çocuk Evi yeni eğitim yılına ’merhaba’ dedi

Foça Belediyesi Çocuk Evi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının açılışını yaptı. Foça Belediyesi Çocuk Evi bahçesinde düzenlenen programa, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, belediye meclisi üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda konuşan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, anlamlı bir güne daha başladıklarını belirterek, "Çocuk evimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizmiş olduğu ilke ve inkılaplar doğrultusunda önemli bir eğitim veriyor. Çocuk evimiz çeyrek asırdan bu yana çocuklarımıza gelecekte ülkemizi iyi bir noktaya getirecek bireyler yetiştirebilmek için bütün kadrosuyla çalışıyor” dedi.

Başkan Demirağ, velilere de teşekkür ederek, "Çocuklarınızı bize emanet ediyorsunuz. Çocuk evimiz her geçen gün kendini yenileyen, çağdaş uygarlık düzeyinde eğitim sistemini benimseyen bir modeldir. Bunun da zaten meyvelerini hep beraber topluyoruz" şeklinde konuştu.

Programda ayrıca 4-5-6 yaş grubu minikleri, yeni eğitim ve öğretim yılının başladığı ilk günde aileleri ile birlikte okul bahçesinde sanat etkinliği yaptı.