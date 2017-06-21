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21 Haziran 2017 11:13

Foça Belediyesi Deniz Öyküleri Ödülü’ne başvurular uzatıldı

Foça Belediyesi Tarık Dursun K.

Foça Belediyesi Deniz Öyküleri Ödülü’ne başvurular uzatıldı

21 Haziran 2017 11:13

Deniz Öyküleri Ödülü Yarışması’na başvuru süresi, 15 Temmuz Cumartesi gününe kadar uzatıldı.


Bu yıl altıncı kez verilmesi kararlaştırılan Foça Belediyesi Deniz Öyküleri Ödülü için teslim edilecek öykülerin 15 Temmuz Cumartesi günü akşamına kadar elden, posta veya kargo ile “ Deniz Öyküleri Ödülü, Foça Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi, Foça-İzmir” adresine ulaştırılabileceği belirtildi.



Başvuru koşulları


Herkese açık olan yarışmanın başvuru koşulları ise şöyle sıralandı:


"Deniz konusuyla bağlantılı, kitap halinde yayımlanmamış ya da kitaplarda yer almamış bir öyküyle başvurulabilir. Öykünün dergilerde yayımlanmış olması katılıma engel değildir. Öyküler, bilgisayarda Times New Roman karakteriyle, 1,5 aralıklı, 12 punto ile yazılarak, A 4 kâğıdına basılı olarak, 7 örnek halinde gönderilmelidir. Öykülerin uzunluğu bu nitelikteki 10 sayfayı aşmamalıdır. Ayrıca öykülerin kayıtlı olduğu bir cd de gönderide yer almalıdır. Yarışmaya açık adla katılmak zorunludur. Öykünün yanı sıra gönderilmesi gereken “başvuru yazısı”nda yazarın adı soyadı, adresi, telefonu, varsa e-posta bilgileri belirtilmelidir. Yaşam öyküsü de bu yazıya eklenmelidir. Adaylar başvurularını açık ad ve adresleriyle yapmak zorundadırlar. Edebiyat alanında nüfus kaydındaki adından farklı bir adla yayın yapan ve bu adla tanınanlar, eserlerini bu adla sunabilirler; ancak resmi işlemler ve ödülün kendilerine teslim edilebilmesi için gerçek adlarını verecekleri bilgiler içinde mutlaka belirtmek zorundadırlar. Öyküler 15 Temmuz 2017, Cumartesi günü akşamına kadar elden, posta veya kargo ile “ Deniz Öyküleri Ödülü, Foça Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi, Foça-İzmir” adresine ulaştırılmış olmalıdır."



Seçici kurul


Yarışmanın seçici kurulu ise Muzaffer İzgü, Hüseyin Yurttaş, Hidayet Karakuş, Ahmet Önel, Gönül Çatalcalı ve Vecdi Çıracıoğlu’ndan oluşuyor. Yarışmada birinciye 3 bin 500 TL, ikinciye 2 bin 500 TL, üçüncüye bin 500 TL parasal armağan ile ödül plaketi sunulacak. Yarışmaya katılan öyküler geri verilemezken, koşullara uymayan öyküler seçici kurula sunulmadan elenecek.


Yarışmanın ödül töreni ise 11 Ağustos Cumartesi günü, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.




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