Foça Belediyespor 3'te 3 yaptı

haftasında, Kınık Belediyespor'u deplasmanda 2-0 yenen Foça Belediyespor, puanını 9'a yükseltti.

Kınık Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Foça Belediyespor'a 2-0'lık galibiyeti getiren golleri, 77. dakikada penaltıdan Erkan Akbal ve 89. dakikada Yağız Kasar kaydetti. Kınık Belediyespor'da 69. dakikada Ali Özçelik ve 81. dakikada Berk Varol, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu galibiyetle 3. haftanın puan sıralamasında Kemalpaşa Spor'un ardından averajla 2. sırada yer alan Foça Belediyespor, gelecek hafta Çamdibi Gençlerbirliği ile karşılaşacak. 28 Ekim Pazar günü Foça Belediyesi Nihat Hüsenay Stadı'nda oynanacak olan maç, saat 13.00'da başlayacak.

Kınık Belediyespor 0 - Foça Belediyespor 2

Hakemler: Direnç Tonosluoğlu, Tolga Atasoy, Fatih Deveci

Stad: Kınık Şehir Stadı - Tarih: 20.10.2018 - Başlama Saati: 15.00

Kınık Belediyespor: Nahid Nasirzade, Halil Türkel, Alper Altınok, Soner Yavuz, Görkem Çitak (Dk.86 M. Ali Öztürk), Berk Varol, Owrie Azurike, Ali Arashan Altuntaş (Dk.84 Sertuğ Orak), Ali Özçelik, Okan Yıldız (K), Murat Karşıt - Teknik Sorumlu: Doğu Çiftçi

Foça Belediyespor: Tayfun Malatya, Gökhan Güneş, Berkay Bulut, Barış Geldiler, Orçun Gencebay, Ayhan Işık, Nadir Pirzola (Dk.60 Koray Kadan), Burak Beyit, Yağız Kasar, Hakan Çetinkaya (Dk.70 Oğuz Acar), Erkan Akbal (K)(Dk.88 Alihan Er) - Antrenör: Güven Beyit

Sarı Kartlar: Dk.42 Berk Varol, Dk.60 Alper Altınok, Dk. 70 Ali Özçelik (Kınık) - Dk.16 Hakan Çetinkaya, Dk.33 Orçun Gencebay, Dk.51 Erkan Akbal, Dk.85 Burak Beyit (Foça)

Kırmızı Kartlar: Dk.70 Ali Özçelik, Dk. 81 Berk Varol (Kınık)

Goller: Dk.77 Erkan Akbal, Dk.89 Yağız Kasar (Foça)