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Foça Belediyespor ağır yara aldı

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grupta Ceyhan Altınyıldızspor, sahasında Foça Belediyespor’u 4-2 yendi ve liderlik koltuğuna oturdu.

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grupta Ceyhan Altınyıldızspor, sahasında Foça Belediyespor'u 4-2 yendi ve liderlik koltuğuna oturdu.


İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grupta Ceyhan Altınyıldızspor ve Foça Belediyespor karşı karşıya geldi. Ev sahibi olmanın avantajını iyi kullanan Ceyhan Altınyıldızspor, rakibini 4-2'lik bir skorla rahat yendi. Ceyhan Altınyıldızspor, bu galibiyetle puanını 15'e çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu.

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