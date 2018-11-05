Foça Belediyespor ağır yara aldı

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grupta Ceyhan Altınyıldızspor, sahasında Foça Belediyespor'u 4-2 yendi ve liderlik koltuğuna oturdu.

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grupta Ceyhan Altınyıldızspor ve Foça Belediyespor karşı karşıya geldi. Ev sahibi olmanın avantajını iyi kullanan Ceyhan Altınyıldızspor, rakibini 4-2'lik bir skorla rahat yendi. Ceyhan Altınyıldızspor, bu galibiyetle puanını 15'e çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu.