İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Foça Belediyespor beşinci galibiyetini tek golle aldı

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 6’ıncı haftasında, Dikili Çandarlı Gücü’nü 1-0 yenen Foça Belediyespor, sezonun beşinci galibiyetine ulaştı.

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 6'ıncı haftasında, Dikili Çandarlı Gücü'nü 1-0 yenen Foça Belediyespor, sezonun beşinci galibiyetine ulaştı.


İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 6'ıncı haftasında, Foça Belediyespor ve Dikili Çandarlı Gücü ile karşı karşıya geldi. Sahasında Dikili'yi ağırlayan Foça temsilcisi, rakibini 1-0 yendi. Foça Belediyespor, bu galibiyetle sezonun beşinci galibiyetini almış oldu. Maçta, Dikili Çandarlı Gücü'nün iki oyuncusu, kırmızı kartla oyun dışı kalınca takım 45 dakika 9 kişiyle oynadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.