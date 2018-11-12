Foça Belediyespor beşinci galibiyetini tek golle aldı

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 6'ıncı haftasında, Dikili Çandarlı Gücü'nü 1-0 yenen Foça Belediyespor, sezonun beşinci galibiyetine ulaştı.

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 6'ıncı haftasında, Foça Belediyespor ve Dikili Çandarlı Gücü ile karşı karşıya geldi. Sahasında Dikili'yi ağırlayan Foça temsilcisi, rakibini 1-0 yendi. Foça Belediyespor, bu galibiyetle sezonun beşinci galibiyetini almış oldu. Maçta, Dikili Çandarlı Gücü'nün iki oyuncusu, kırmızı kartla oyun dışı kalınca takım 45 dakika 9 kişiyle oynadı.