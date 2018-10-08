İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Foça Belediyespor deplasmanda kazanmayı bildi

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup ekibi Foça Belediyespor, yeni sezona deplasman galibiyeti ile başlayarak Aliağa Belediyesi Helvacı Gençlik ve Spor Kulübü’nü 2-1 yendi.

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup ekibi Foça Belediyespor, yeni sezona deplasman galibiyeti ile başlayarak Aliağa Belediyesi Helvacı Gençlik ve Spor Kulübü'nü 2-1 yendi.


İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup ekibi Foça Belediyespor, deplasmanda Aliağa Belediyesi Helvacı Gençlik ve Spor Kulübü ile mücadele etti. Helvacı Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda bir oyuncusu kırmızı kart gören Foça Belediyespor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu ve 3 puanı kaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.