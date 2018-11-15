Foça Belediyespor deplasmandan 1 puanla döndü

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 7.
maçında Güzeltepe Gençlik'e konuk olan Foça Belediyespor, sahadan 1 puanla ayrıldı.
maçında Foça Belediyespor, Güzeltepe Gençlik'e konuk oldu. Maçın 39. dakikasında tartışan Güzeltepe kalecisi Tansel Taşkın ve Foça Stoperi Barış Geldiler, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Güzeltepe Gençlik'i öne taşıyan golü, 72. dakikada Sinan Cenik attı. Foça Belediyespor, 78. dakikada Yağız Kasar'ın golüyle eşitliği sağladı. İki takım, karşılıklı gollerle puanları paylaştı.