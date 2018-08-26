Foça Belediyespor ilk hazırlık maçını yaptı

Yeni sezon hazırlıklarına 13 Ağustos’ta başlayan Foça Belediyespor A Futbol Takımı, ilk hazırlık maçını dün Deniz Spor ile yaptı. Foça Belediyesi Nihat Hüsenay Stadı’nda oynanan maçı; Foça Belediyesi ve Foça Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Birtan İskit, Yöneticiler Faik Erdik, Kadri Mutlu ve Mehmet Bildiri de izledi. Başarılı bir futbol sezonu geçireceklerine inandıklarını belirten Foça Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Demirağ, sporculara ve teknik heyete başarılar diledi.

9-0 galip tamamladı

Yeni sezon öncesi yapılan oyuncu katılımları ile güçlenen Foça Belediyespor, ilk yarısını 6 farkla önde bitirdiği hazırlık maçının 90 dakikasını da 9-0 galip tamamladı. Sezon hazırlıklarını oldukça yoğun bir programla geçirdiklerini ifade eden Foça Antrenörü Güven Beyit, ilk hazırlık maçında alınan farklı galibiyetten çok, antrenmanlarda uyguladıkları taktik çalışmaların sahaya iyi biçimde yansıdığını görmenin kendilerinin mutlu ettiğini belirtti. Güven Beyit, dost kulüp Deniz Spor’a teşekkür ederek, yeni sezon için başarılar diledi.

Hazırlık maçları sürecek

Foça Belediyespor, resmi maçlarının başlayacağı 6-7 Ekim tarihlerine dek hazırlık maçları yapmayı sürdürecek. Foça; 1 Eylül Cumartesi günü Balçova Belediye Termal Spor, 8 Eylül Cumartesi günü Bayındır Spor ve 13 Eylül Perşembe günü Güraltay Spor ile hazırlık maçları yapacak. Maçlar, değişiklik olmadığı takdirde; Foça Belediyesi Nihat Hüsenay Stadı’nda, saat 17.00’de başlayacak.