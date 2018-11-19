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Foça Belediyespor liderlik koltuğuna oturdu

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 8.

hafta karşılaşmasında Foça Belediyespor, sahasında Zübeyde Hanım Kolejleri Çamdibi Altınok Spor'u 4-0 yenerek liderliğe yükseldi.


hafta karşılaşmasında Foça Belediyespor, Zübeyde Hanım Kolejleri Çamdibi Altınok Spor'u ağırladı. Foça Belediyesi Nihat Hüsenay Stadı'ndaki karşılaşmayı Foça temsilcisi, 4-0'lık bir skorla farklı kazandı. Foça Belediyespor'a galibiyeti getiren goller Gökhan güneş, Burak Beyit, Ayhan Işık ve Berkay Bulut'tan geldi.


Foça Belediyespor bu galibiyetle üç puanı alarak liderlik koltuğuna oturdu.

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