Foça Belediyespor liderlik koltuğuna oturdu

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 8.
hafta karşılaşmasında Foça Belediyespor, sahasında Zübeyde Hanım Kolejleri Çamdibi Altınok Spor'u 4-0 yenerek liderliğe yükseldi.
hafta karşılaşmasında Foça Belediyespor, Zübeyde Hanım Kolejleri Çamdibi Altınok Spor'u ağırladı. Foça Belediyesi Nihat Hüsenay Stadı'ndaki karşılaşmayı Foça temsilcisi, 4-0'lık bir skorla farklı kazandı. Foça Belediyespor'a galibiyeti getiren goller Gökhan güneş, Burak Beyit, Ayhan Işık ve Berkay Bulut'tan geldi.
Foça Belediyespor bu galibiyetle üç puanı alarak liderlik koltuğuna oturdu.