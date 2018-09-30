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Foça Belediyespor sezonu açtı

Foça Belediyespor, 6-7 Ekim tarihlerinde başlayacak İzmir Süper Amatör Ligi 2018-2019 sezonu öncesinde açılış töreni düzenledi.


Foça Belediyespor'un A takım oyuncularının ve teknik kadronun taraftarlara tanıtıldığı açılış töreninin ardından, Çamdibi Gençlerbirliği ile dostluk maç oynandı.


Foça Belediyesi Nihat Hüsenay Stadı'nda düzenlenen törene; Foça Belediyespor yönetim kurulu üyeleri, protokol üyeleri, misafir kulüp yöneticileri, sporcular, Foçalı taraftarlar ve sporseverler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, yaz aylarında vefat eden Foça Belediyespor Yöneticisi İbrahim Güler için saygı duruşunda da bulunuldu.


Camiaları adına iyi ve başarılı bir futbol sezonu geçmesini temenni eden Foça Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Demirağ, yarışan tüm kulüplere de esenlikler diledi.

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