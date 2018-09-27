Foça Belediyespor Spor Okulları'nda yeni dönem

Foça Belediyespor Spor Okulları'nda, sonbahar-kış dönemi için kayıtların alınmaya başlandığı bildirildi.

Foça Belediyespor Spor Okulları'nda; basketbol, boccia, futbol, pilates, taekwondo ve voleybol branşlarında sonbahar-kış dönemi için kayıtların alınmaya başlandı. Uzman antrenörler eşliğinde düzenlenen spor okuluna katılacak genç öğrencilerin, Foça Belediyespor Kulübü altyapı takımları için kaynak oluşturacağı bildirildi.

Dört mevsim aralıksız süren Foça Belediyesi Spor Okulları'nın çok yoğun ilgi gördüğünü belirten Başkan Gökhan Demirağ, "Spor okullarımız, çocukların büyüme ve gelişme süreçlerine, yetişkinlerin de sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine çok olumlu katkılar sağlamaktadır. Her yaştan halkımızı, uzman eğitmenlerimiz eşliğinde gerçekleştirdiğimiz spor okullarımıza davet ediyor, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum" dedi.

Ücretsiz spor kurslarına kayıt yaptırmak isteyenlerin, Foça Belediyesi ve Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'ne gelebileceği, detaylı bilgi içinse 0 (554) 908 22 99 numaralı telefondan bilgi alınabileceği kaydedildi.