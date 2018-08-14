Foça Belediyespor yeni sezonun startını verdi

İzmir Süper Amatör Lig ekibi Foça Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarının startını verdi. Bağarası 80. Yıl Sahası’nda 15 futbolcunun katılımıyla yapılan ve 75 dakika süren antrenmanda; dayanıklılık, kuvvet çalışması ve eklem hareket genişliği arttırıcı çalışmalar yapıldı.

Yeni sezondaki hedeflerinin ilk üç sırayı zorlamak olduğunu belirten Foça Belediyespor A Futbol Takımı Antrenörü Güven Beyit, "İyi bir takım oluşturduk. Katılımlar sürecek. Altyapımızdan 3-4 oyuncumuzu da, A Takımımıza dahil edeceğiz. İyi bir performans sergilemek istiyoruz. Foça Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Gökhan Demirağ ve ikinci başkanımız Birtan İskit, bizlere büyük destek verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah’ın izniyle iyi bir sezon geçirip, Foça Belediyespor’u layık olduğu yerlere getireceğiz’’dedi.

Foça Belediyespor, eylül ayı sonunda başlayacak resmi maçlara kadar; 25 Ağustos Cumartesi günü Denizspor, 1 Eylül Cumartesi günü Balçova Belediye Termalspor, 8 Eylül Cumartesi günü Bayındıspor ve 13 Eylül Perşembe günü Güraltayspor ile hazırlık maçları yapacak. Maçlar, değişiklik olmadığı takdirde Foça Belediyesi Nihat Hüsenay Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak.