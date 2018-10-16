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Foça Belediyespor'dan 3 puanı 3 golle aldı

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 2.

hafta mücadelesinde, Bornova 1881 Spor'u 3-1 yenen Foça Belediyespor, puanını 6'ya yükseltip averajla lider oldu.


hafta mücadelesinde, Bornova 1881 Spor ile Foça Belediyespor karşı karşıya geldi. Foça Belediyesi Nihat Hüsenay Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı, Foça temsilcisinin üstünlüğüyle tamamlandı. Foça ikinci yarıda ise Bornova 1881 Spor'u 3-1 mağlup etti. Foça'nın temsilcileri, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltip averajla liderlik koltuğuna oturdu.


Foça Belediyespor'lu futbolcular, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve kulüp yöneticileri de, galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı. Foça Belediyespor, 20 Ekim 2018 Cumartesi günü ise Kınık Belediyespor ile karşılaşacak. Kınık Sahası'nda oynanacak olan maç, saat 15.00'de başlayacak.

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