Foça Festivali başlıyor

11. kez düzenlenecek festival için bastırılan 3 bin adet anı pulu, festival etkinliklerinde dağıtılacak.

Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali 10-11-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. 11. Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali’nin, yine dolu dolu etkinliklerle, çok keyifli anlar yaşatacağını belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ‘‘Kültürün, sanatın ve eğlencenin harmanlanmadığı birçok etkinliği halkımızla buluşturacak olmanın mutlu telaşını yaşıyoruz. Tüm Foçalıları ve Foça dostlarını, festivalimize davet ediyoruz’’ dedi.

Bir dolu etkinlik

Festivalin 1’inci günü, 10 Eylül Pazartesi, Saat 09.00’da Foça Demokrasi Meydanı Ziraat Bankası önü ve Yeni Foça Meydanı’nda tekne bakım ve onarımını Foçalı balıkçılar yapacak. Bakım-onarım çalışmaları iki gün sürecek. 10-11 Eylül tarihlerinde, Saat 10.30’da, Foça Balık Hali yan duvarına, Gölge Artizm tarafından kıyı balıkçılığı temalı duvar resmi çizimi gerçekleştirilecek. Saat 11.00’de Foça Limanı ve Yeni Foça Limanı’da, Foça Yelken ve İhtisas Kulübü ve Yeni Foça Windsurf ve Yelken Spor Kulübü, yelken ve sörf gösterilerini sunacak. Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde Saat 11.30’da başlayacak programda, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) fotoğraf sergisi açılışı yapılacak. ‘Yaban Hayvanlarına İlk Yardım Eğitimi’ konulu panele, Yaban Hayatı Uzmanı Veteriner Hekim Ahmet Emre Kütükçü konuşmacı olarak katılacak. Saat 13.00’te, Foça Belediyesi Yeni Foça hizmet binası önünde, balık ekmek mangal partisi ve halk oyunları gösterileri gerçekleşecek. Foça Demokrasi Meydanı’nda, Saat: 16.00’da Engelsiz Yaşam Sportif Faaliyetleri kapsamında Boccia gösterileri yapılacak. Foça Marsilya Meydanı’nda, Saat 17.00’de ‘Dünden Bugüne Fotoğraflarda Foça Tatil Köyü-Club Med’ isimli fotoğraf sergisinin açılışı yapılacak. Kavala Kafe önünde, Saat 19.30’da başlayıp, Foça Cumhuriyet Meydanı’na dek sürecek festival korteji yine çok renkli görüntülere sahne olacak. Cumhuriyet Meydanı’nda festival açılış töreni yapılacak ve halk oyunları gösterileri sunulacak.

Açılış konseri Ezginin Günlüğü’nden

Festivalin açılış konserinde, Ezginin Günlüğü sahne alacak. Konser, Cumhuriyet Meydanı’nda, saat 21.00’de başlayacak. Aynı saatte Yeni Foça’da; Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konser verecek. Şef Ergin Kayran yönetiminde, Foça Belediyesi Yeni Foça Hizmet Binası önünde gerçekleşecek konser, saat 21.00’de başlayacak.

Hakan Doğanay Show ve Buray

Foça’da gerçekleşecek üç konser öncesinde Şovmen Hakan Doğanay ve ekibi gösterilerini sunacak. Sevilen pop müzik yıldızı Buray 11 Eylül Salı Günü Foça Demokrasi Meydanı’nda konser verecek. Konserin başlama saati 22.00 olarak belirlendi.

Final gününde iki muhteşem konser

Hamdi Akatay ve Tepecik Filarmoni Orkestrası, Klasik Müzik Bestecisi Wolfgang Amadeus Mozart’ın eserlerini Türk Müziği ve Roman ezgileriyle buluşturacak. Demokrasi Meydanı’ndaki konser, saat 21.00’de başlayacak. Aynı anlarda, Yeni Foça “Grup Zımba” ile coşacak. Foça Belediyesi Yeni Foça Reha Midilli Sosyal Tesisleri ve Tören Alanı’ndaki konserin başlama saati 21.00 olarak belirlendi.