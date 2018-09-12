Foça festivali doludizgin

Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali, ikinci gününde her yaşa hitap eden etkinlikleriyle sürüyor.

Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali, ikinci gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin ilk ‘Yeryüzü Pazarı' kurucusu Gül Girişmen anısına düzenlenen yemek yarışmasında Foçalı kadınlar, hünerlerini sergiledi. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, jüri üyelerine ve yarışmaya katılanlara emekleri için teşekkür etti. Başkan Demirağ, ‘‘Türkiye'nin ilk ve dünyanın 28. ve dünya 1.'si ünvanlı ‘Yeryüzü Pazarı'nı Foça'mızda kuran, Slow Food Foça Zeytindalı Lideri Gül Girişmen ve onun ilçemize kattıklarını her zaman hatırlayacağız'' dedi. Foça Belediyesi Yeni Foça Reha Midilli Sosyal Tesisleri'nde yapılan yarışmada, aralarında tiyatro oyuncusu Rıza Sönmez, yönetmen-yazar Sunar Kural Aytuna ve gazeteci-yazar Bilge Egemen'in de yer aldı değerli jüri üyeleri, birbirinden lezzetli yemekleri derecelerken bir hayli zorlandı.

Bağarası'nda tavla yarışması ve balık-ekmek partisi

Bağarası Köy Kahvesinde yapılan tavla yarışması ve balık-ekmek mangal partisi, çok yoğun ilgi gördü. Balık-ekmek ikramı yapılan vatandaşlar, halk oyunları gösterilerine alkışlarıyla eşlik etti.

Küçük festivalciler unutulmadı

Foça Belediyesi Yeni Foça hizmet binası önünde, Foça Çocuk Kitapları Şenliği ve atölye çalışmaları düzenlendi. Büyük neşe içinde geçen etkinlikte, çocuk kitapları hediye edildi. Seramik sanatçısı Konca Ağaoğlu ve resim sanatçısı Nilgün Pekin, çocuklarla birlikte eğlenceli çalışmalar yaptı. Palyaço ve sihirbazlık gösterileri ile renklenen etkinlik, küçük festivalcileri çok mutlu etti.