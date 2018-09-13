Foça Festivali sona erdi

Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali sona erdi. Festivale katılan ve destek veren herkese teşekkür eden Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, gelecek yıl yeniden buluşma dileğinde bulundu.

Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali sona erdi. Foça'da ‘‘Hamdi Akatay ve Tepecik Filarmoni Orkestrası'' ve Yeni Foça'da ‘Zımba' müzik gurubu festivale katılanlara müzik ziyafeti verdi. Foçalı bir gencin kız arkadaşına yaptığı sürpriz evlenme teklifi güzel gece içindeki hoş bir ayrıntı oldu. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ‘‘Hamdi Akatay ve Tepecik Filarmoni Orkestrası'' ve Şovmen Hakan Doğanay'a, çiçek ve plaket takdimiyle teşekkür etti. Foça Belediyesi Meclis Üyesi Bahar Öztürk, Yeni Foça'da verdikleri güzel konser için ‘‘Zımba'' grubunu kutladı.

Demokrasi Meydanı'nda büyük şölen

Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali'nin 3. ve son gününde, Demokrasi Meydanı'nda renkli aktiviteler yapıldı. Festival kapsamında düzenlenen olta bağlama, ağ onarma, deniz motoru, kürekli tekne ve amatör balık avlama yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi. Foça'nın tecrübeli kaptan balıkçılarına onur ödülleri verildi. Halk oyunları ve dans gösterileri sahnelendi. Foça Belediyesi Gençlik Orkestrası konser verdi. Mangal Partisinin düzenlendiği meydanda, balık ekmek ikram edildi.