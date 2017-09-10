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10 Eylül 2017 12:15

Foça Festivali’nde Boccia Turnuvası

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Foça Festivali’nde Boccia Turnuvası

10 Eylül 2017 12:15

Foça Uluslararası Kültür, Sanat ve Balıkçılık Festivali kapsamında, Engelsiz Yaşam Sportif Faaliyetleri adıyla ‘‘Boccia Turnuvası’’ düzenlendi.


Foça Demokrasi Meydanında yapılan Boccia Turnuvasına katılan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, engelli yurttaşlarla birlikte boccia oynadı. Başkan Demirağ’a, eşi Derya Demirağ, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri, Foça Kent Konseyi Başkanı Engelli Meclisi Üyeleri ve Foça Belediyesi Boccia Antrenörü Şebnem Sezer eşlik etti.


Belediye Başkanı Gökhan Demirağ; ‘‘Festival günlerimizde engelli kardeşlerimizle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Her zaman onların yanındayız. Festivalimizin güzelliklerini ve eğlencelerini de yine hep birlikte paylaşacağız’’ dedi.




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