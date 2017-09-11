Foça Festivali’nde kardeşlik rüzgarı

Foça Uluslararası Kültür, Sanat ve Balıkçılık Festivali’nin ikinci gününde, Yeni Foça’da Suzan Kardeş, Foça’da Ersin Show ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası konserleri gerçekleştirildi.

Foça Belediyesi Yeni Foça Reha Midilli Sosyal Tesisleri ve Tören Alanı, Balkan Türkülerinin çok beğenilen sesi Suzan Kardeş’le coştu. Konseri dinleyenler arasında yer alan Opera Sanatçısı Hakan Aysev, Kardeş’in isteğiyle sahneye gelerek ‘Son Mektup’ isimli şarkıda düet yaptı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve sanatçılar, izleyicilerle birlikte Dostluk Halayı çekti. Başkan Demirağ; ‘‘Yarın, 11 Eylül Foça’mızın Kurtuluş Günü’nü hep birlikte kutlayacağız. Ne mutlu bizlere, festivallerimizde ve kurtuluş yıldönümlerimizde birlik, bütünlük ve kardeşlik duyguları içerisinde bir araya gelebiliyoruz. Bunun için Ulu Önderimiz Atatürk’e ve şehitlerimize çok şeyler borçluyuz. Atatürk’ümüzün kurduğu Cumhuriyetimize sahip çıkan kıymetli sanatçılarımızla bir arada bulunmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz’’dedi. Foça Kaymakamı Ali Çetin ve Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Suzan Kardeş’e teşekkür çiçeği ve plaketi verdi.

Aynı dakikalarda, Foça Demokrasi Meydanı’nda eğlenceyi zirveye taşıyan Ersin Show ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası konseri büyük keyifle izlendi.

Final günü 11 Eylül

Festivalin final günü, 11 Eylül Foça’nın Kurtuluş Günü’nde gerçekleşecek. Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın konuşmacı olarak katılacağı “Lozan Antlaşması” isimli söyleşi, Beşkapılar Kalesi’nde saat 19.00’da başlayacak. Kavala Kafe önünden saat 20.30’da hareket edecek olan Fener Alayı’nın ardından, 11 Eylül Kurtuluş Günü ‘‘Seferberlikten Cumhuriyete’’ konserinde, Aysun - Ali Kocatepe sahne alacak. Foça Demokrasi Meydanı’ndaki konser, saat 22.00’de başlayacak.

Herkes için festival

Foça Festivali, toplumun tüm kesimlerinin ilgi alanlarına hitap eden etkinlikler bütününden oluşuyor. Bu kapsamda, festivalin ikinci gününde yine çok çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Doğa ve Kuş Gözlem Topluluğu üyeleri, Orak Adası’nda Kuş Gözlemi yaptı. Foça Küçükdeniz Limanı’nda Kürekli Tekne Yarışması yapıldı. Yeni Foça’daki Sörf Yarışmasının ikinci gününde, dereceye girenlere madalya ve ödülleri verildi. Yeni Bağarası Meydanı’nda Halk Oyunları Topluluğu gösterilerini sahneledi. Arkeolojik Geziler, Foça Kazılarında görevli arkeologlar eşliğinde, Herodot Duvarı ve Yel Değirmenlerinde devam etti. Bağarası Köy Kahvesi’nde yapılan Tavla Turnuvası, Gerenköy Meydanı’nda Balık-Ekmek mangal partileri yapıldı, Halk Oyunları sahnelendi. Yeni Foça Bucak Mevkii’nde Trap ve Tek Kurşun Turnuvası düzenlendi. Ilıpınar Tatuta Çiftliği’nde Sabun ve Koruk Ekşisi, Slow Food Foça Yeryüzü Pazarı’nda yöresel yemekler konularında atölye çalışmaları yapıldı. Foça Belediyesi Yeni Foça Reha Midilli Sosyal Tesisleri’nde “Deniz Ürünleri ve Zeytinyağlılar” kategorilerinde Yemek Yarışmaları ve dereceye girenler için ödül töreni yapıldı. En Güzel Bahçe, Site ve Balkon Yarışması için ödül töreni gerçekleştirildi. Aynı yerde, Midilli Halk Oyunları Ekibi gösterilerini sahneledi. Demokrasi Meydanı, Palmiye Altındaki “Balıkçı Hikâyeleri” isimli söyleşisi dinleyenleri çokça güldürdü. Kozbeyli, Çapkınoğlu Konağı’nda “Foça Karası ve Üzümü” isimli söyleşi düzenlendi. Şair-Yazar Hüseyin Yurttaş’ın yönlendirdiği söyleşiye; Üretici Rıfat Şekerdil, Sanat Tarihçi Sabah Şardağ ve Şarapçılık Uzmanı Ayda Kalelioğlu, konuşmacı olarak katıldı. Ayrıca, Halk Oyunları Gösterileri ve Gitar Dinletisi sunuldu. Foça Marsilya Meydanı’nda, Yönetmen Sunar Kural Aytuna’nın “Son Fokların Ülkesi Foça” isimli belgesel filmi gösterildi. Aynı yerde, Halk Oyunları Atölye çalışması yapıldı.

Foça Belediyesi ev sahipliğinde 9-10-11 Eylül 2017 tarihlerinde bu yıl 10.’su düzenlenen Foça Uluslararası Kültür, Sanat ve Balıkçılık Festivalinde; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Kent Konseyi, Foça Merkez Su ürünleri Kooperatifi, Menemen Ticaret Odası, Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Foça Turizmciler, Yatırımcılar ve Esnaf Derneği (Foça Tuder), Foça Yelken İhtisas Kulübü (Fyik), Slow Food Zeytindalı Conviviumu, Yeni Foça, Gerenköy ve Foça Avcılar Kulübü, Yeni Foça Su Ürünleri Kooperatifi, Bodrum Su Sporları Kulübü, Foça Dalış Merkezi, Yurtiçi Kargo sponsor ve katılımcı olarak yer alıyor.