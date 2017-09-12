Foça Festivali’nde muhteşem final

Foça Uluslararası Kültür, Sanat ve Balıkçılık Festivali, muhteşem final günüyle sonlandı. Festivalde, usta yorumcular ‘Aysun-Ali Kocatepe’nin verdi.

Demokrasi Meydanı’nda yapılan ‘Seferberlikten Cumhuriyete’ isimli final konserinde Kocatepe çiftine, Zafer Çebi Orkestrası eşlik etti. ‘Aysun - Ali Kocatepe’, Türk Milletinin Ulu Önder Atatürk önderliğinde verdiği büyük Kurtuluş Mücadelesini anlatan şiirler, türküler ve şarkılar seslendirdi. Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye Destanı isimli eserinden dizeler, Ulu Önder Atatürk’ün sevdiği ‘‘Vardar Ovası’’ ve ‘‘Ah Bir Ataş Ver’’ isimli türküler, Sabahattin Ali şiirlerinden besteler, 90’lı yılların başında bestelenen Kocatepe şarkıları ve pop şarkılarının söylendiği konser, İzmir Marşı’yla bitti.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, Garnizon Komutanı ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk; Aysun - Ali Kocatepe ve Zafer Çebi Orkestrası’na teşekkür etti.

Belediye Başkanı Gökhan Demirağ; ‘‘11 Eylül Foça’mızın Kurtuluş Günü’nde çok güzel ve anlamlı bir konser izledik. Çok keyif aldık. 10. Foça Uluslararası Kültür, Sanat ve Balıkçılık Festivali paydaşlarımıza, sponsorlarımıza, her zaman bizlerin yanında olan devlet büyüklerimize, emniyet güçlerimize ve tüm halkımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Gelecek sene 11. kez düzenleyeceğimiz Foça Uluslararası Kültür, Sanat ve Balıkçılık Festivali’nde görüşmeyi diliyorum’’ dedi.

Dolu dolu festival

Foça Belediyesi’nce 9-11 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenen ‘‘ Foça Uluslararası Kültür, Sanat ve Balıkçılık Festivali’’ kapsamında üç gün süresince kentin her köşesine uzanan çok çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Festivalin üçünü ve son gününde, Amatör Balık Avlama, Deniz Motoru, Kürek Çekme, Olta Bağlama, Ağ Onarma yarışmaları yapıldı. Arkeolojik gezi ve söyleşiler Pers Mezar Anıtı’nda devam etti. Foça Demokrasi Meydanı’nda Foça Dalış Alanları Tanıtımı ve Sualtı Fotoğrafçılığı sergisi açıldı. Tanıtım Dalışları yapıldı. 2.Yeni Foça Kitap Şenliği’nde; Yazarlar Hüseyin Yurttaş, Hidayet Karakuş, Ahmet Önel, Gönül Çatalcalı, Sevhan Beğendi, Yayla Boztaş ve Ali İçerler, Yeni Foça Belediye Binası önünde kitapseverlerle buluştu.

Balık-ekmek partisi

Demokrasi Meydanı’ndaki Mangal Partisi’nde binlerce kişiye Balık-Ekmek ikram edildi. Foçalı Balıkçılar mangalda pişirdikleri 1 ton 200 kilo uskumruyu, 10.500 ekmekle halka dağıttı.

Mangal Partisi sürerken, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Halk Oyunları Topluluklarının gösterileri ortamı şenlendirdi. Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde, Foça En Güzel Bahçe, Site ve Balkon Yarışması Ödül Töreni yapıldı. Marsilya Meydanı’nda Halk Oyunları Atölye Çalışması yapıldı. Yeni Foça ve Foça’da sokak tiyatroları sahnelendi.

Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Beşkapılar Kalesi’ndeki “Lozan Antlaşması” isimli söyleşisi çok büyük ilgi gördü.

Binlerce kişinin katıldığı büyük coşkunun sahne olduğu Fener Alayı’nın ardından, Foça Belediyesi Yeni Foça Reha Midilli Sosyal Tesisleri ve Tören Alanı’nda Ersin Show ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası; Foça’da ‘Aysun - Ali Kocatepe’ konserleri verildi.

Foça için güçbirliği

Foça Belediyesi ev sahipliğindeki Foça Uluslararası Kültür, Sanat ve Balıkçılık Festivalinde; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Kent Konseyi, Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi, Menemen Ticaret Odası, Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Foça Turizmciler, Yatırımcılar ve Esnaf Derneği (Foça Tuder), Foça Yelken İhtisas Kulübü (Fyik), Slow Food Zeytindalı Conviviumu, Yeni Foça, Gerenköy ve Foça Avcılar Kulübü, Yeni Foça Su Ürünleri Kooperatifi, Bodrum Su Sporları Kulübü, Foça Dalış Merkezi, Yurtiçi Kargo sponsor ve katılımcı olarak yer aldı.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, her yıl festival düzenleyeceklerini. Festivalin Foça için önemli bir kültür-sanat etkinliği olduğunu belirtti. Başkan Demirağ, ‘‘Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıl, yine böyle coşkulu bir festivalde buluşuruz’’ dedi.