Foça Festivali’nin en lezzetli yarışı

Festival kapsamında bu akşam Yeni Foça’da konser verecek olan ses ve film sanatçısı Suzan Kardeş ile Gastronomi Uzmanı ve Slow Food aktivisti Nedim Atilla, lezzetli yemeklerin değerlendirmeye sunulduğu yarışmanın jüri üyeleri arasında yer aldı.

Deniz Ürünleri ve Zeytinyağlılar kategorilerinde düzenlenen yemek yarışmalarının diğer jüri üyeleri; Alp Atay, Aslı Kıvanç, Bahar Öztürk, Beyhan Türker, Coşkun Coşkuner, Derya Demirağ, Ender Kılören, Gülnur Gülerce, Sunar Kural Aytuna, Veli Usta ve Zeynep Çemrek’ten oluştu.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, yarışmacılara ve jüri üyelerine teşekkür etti. Başkan Demirağ; ‘‘Festivaller, kültürümüzü; ki buna yemek alışkınlıklarımız da dâhil, birbirimizle paylaştığımız ve aktardığımız çok önemli fırsatlar sağlamaktadır. Çok kıymetli yarışmacılarımız özenle hazırladıkları yemeklerini bugün bizlerle paylaştılar. Eminim ki; jüri üyelerimiz birbirinden lezzetli yemekleri derecelendirirken bir hayli zorlandılar. Kıymetli sanatçımız Suzan Kardeş’e, Sayın Nedim Atilla’ya, jüri üyelerimize ve tüm emeği geçen yarışmacılarımıza teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Tüm halkımızı, bu akşam Yeni Foça’da Balkan Türkülerinin çok beğenilen sesi Suzan Kardeş’in vereceği muhteşem konsere davet ediyoruz’’ dedi.