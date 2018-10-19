Foça Film Günleri'ne görkemli açılışı

İzmir'in Foça ilçesinde, 1. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Mirası Film Günleri açılış töreniyle başladı.

Foça Belediyesi ve Foça Turizmciler Esnaf ve Yatırımcılar Derneği tarafından, Foça Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Fransız Kültür Merkezi ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi'nin katkılarıyla, 18-21 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen 1. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Mirası Film Günleri için açılış töreni yapıldı. Foça Belediyesi Reha Midilli Merkezi'nde gerçekleşen törende Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve Foça Film Günleri Koordinatörü Deborah Semel Demirtaş, açılış konuşmalarını yaptı.

Demirağ: "Kültür etkinliğimiz olarak öne çıkıyor"

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, etkinliğin önemine dikkat çekerek, "Uluslararası Foça Film Günleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeye yakın olduğumuz bu süreçte çok değerli bir kültür etkinliğimiz olarak öne çıkıyor. 1. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Mirası Film Günleri, 5 bin yıllık Phokaia'dan gelen kültürel ve arkeolojik mirası günümüze taşınıyor" dedi.

Foça Film Günleri Koordinatörü Deborah Semel Demirtaş da, "Organizasyonumuza katılan arkeologlarımız ve film yönetmenlerimiz, siz şahanesiniz. Şahane hikâyeler anlatıyorsunuz ve oluşturuyorsunuz. Geldiğiniz ve bizimle paylaştığınız için ve Foça Film Günleri'nin parçası olduğunuz için teşekkür ederim. Önümüzdeki birkaç günde izleyeceğimiz filmlerin de bizlere hatırlatacağı üzere, insan olarak kültürel mirasımızı korumak, o kültürün doğduğu doğal çevreyi korumadan mümkün değildir. Çağlar boyunca farklı medeniyetlerce aynı yerde yapılan Foça Sur Duvarları, farkında olmadan bir kültürel mozaiği oluşturmuştur. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Sur Duvarları bizim ortak kültürel mirasımızı yansıtmaktadır. Anlattığı hikaye, Foça Film Günleri'nin anlatmak istediği hikayedir. Bir filmin hikayesinin içine dalmak, imgeleriyle başka yerlere taşınmak; sevgiyle oluşturulmuş, bizi eğlendirme ve bilinçlendirme amacı taşıyan bir filmi seyretmek ve keyfini çıkarmak, bambaşka bir şey. Film sanatına değer veren sizlere çok teşekkür ederim. Değerleriniz hep koruma altında, çekimleriniz hep aydınlık olsun" şeklinde konuştu.

Kısa filmler gösterime sunuldu

Açılış gününde, ‘Tarihi Canlandırmak' (Reliving History) konulu David Archibald'ın yönettiği 2017 yapımı ‘Govan Genç' (Govan Young) ve Carlos Cabrera'nın yönettiği 2018 yapımı ‘Jerash Savaşı' (Battle of Jerash) isimli filmler gösterildi.

İskoç Yönetmen David Archibald, ‘Govan Genç' isimli filminin gösterimi öncesinde yaptığı konuşmasında, "Burada olmak ve açılış töreninde filmimin gösterilmesi, benim için onurdur. Davetiniz ve misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Bizler toplu çabalarla İskoçyalı öğrencilerin yerel tarihlerini öğrenmeleri adına gerçekleştirdiğimiz bu kısa filmin uluslararası düzeye geleceğini tahmin etmezdik; ama şu an 20'den fazla uluslararası film festivalinde gösterilmektedir. İlk defa Türkiye'de, burada gösterime girmektedir ve bence sinemanın sınırlar arası geçiş gücünün kanıtıdır" diye konuştu.

Öğrencilerin çizgi filmleri ve fotoğraf sergisi

Haziran ayında Foça'da, çocuklara tarih öğrenme sevgisi ve kültür varlıklarını koruma bilinci kazandırmak amacıyla açılan 'Çocuklar için Çizgi Film Atölyesi''nde üretilen filmler gülümseyerek izlendi. Çizgi filmlerin, Foça Film Günleri süresince film aralarında gösterilmeye devam edeceği; ayrıca lise öğrencilerinin eylül-ekim aylarında düzenlenen fotoğrafçılık atölye çalışmalarında çektikleri ‘Foça'nın Tarihsel Dokusu' konulu fotoğraflarında Foça Belediyesi Reha Midilli Merkezi'nin fuaye alanında sergileneceği aktarıldı.

Tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu 1. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Mirası Film Günlerinin 21 Ekim'e kadar devam edeceği de bildirildi.