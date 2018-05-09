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09 Mayıs 2018 13:52

Foça Gerenköy Okulunda Tübitak 4006 Bilim Fuarı

Foça ilçesine bağlı Gerenköy Ortaokulu’nda Tübitak Bilim Fuarı sergisi açıldı.

Foça Gerenköy Okulunda Tübitak 4006 Bilim Fuarı

09 Mayıs 2018 13:52


Tübitak 4006 Bilim Fuarı projesi kapsamında Gerenköy Ortaokulu öğrencileri bilimsel çalışmalarını sergiledi. Serginin açılışını Foça Kaymakamı Ali Çetin, okul müdürü İlker Yelken, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, Güvenlik Şefi Bircan Evren, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Koldaş birlikte yaptılar. Programa İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve vatandaşlar da katıldı. TÜBİTAK tarafından desteklenen 4006 Bilim Fuarı’nın proje yürütücüsü fen bilimleri öğretmenleri, bu tür proje faaliyetlerinin öğrencilerin bilimsel düşüncelerini geliştirdiğini ve bu bilim fuarını geleneksel hale getireceklerini ifade ettiler.




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