Foça Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi

Kursiyerlerin el emeği ürünleri vatandaşların beğenisine sunuldu.

Sergi açılışına Kaymakam Ali Çetin, Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kemal Bulut, daire amirleri, Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Sergi açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kurslarla alakalı yapılan bilgilendirmenin ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kemal Bulut’u ve öğretmenlerini, tüm kursiyerleri başarıları dolayısıyla kutladı. Başkan Demirağ, Foça Halk Eğitim Merkezi’ne desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Programda, Halk Oyunları Kursu kursiyerleri oyunlarıyla renk katarken, Giysi Tasarım kursiyerleri de kendi tasarımları kıyafetlerle defile sundu. Çok beğenilen tasarımlar ve kursiyerlerin defile sunumu izleyicilerden büyük alkış aldı. İşaret dili kursiyerleri, Barış Manço’nun ‘Anlıyorsun değil mi?’ isimli şarkısını ve ‘İzmir Marşı’nı işaret diliyle sahneledi. Protokol üyeleri, kursiyerlere başarı belgelerini verdi.

5510 kursiyere eğitim hizmeti verildi

Halk Eğitim Merkezlerinin; mesleki, sosyal, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlarda ücretsiz kurs düzenleyen ve en kolay erişim sağlanabilen eğitim kurumları olduğunu belirten Foça Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kemal Bulut, ‘‘2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında şu ana kadar 262 kurs açtık. 2401 kadın, 3109 erkek ve toplam 5510 kursiyere eğitim hizmeti verdik. Eğitim süreçlerinde özveriyle görev yapan değerli eğitimci arkadaşlarıma ve kursiyerlerime, emekleri için teşekkür ediyorum. He zaman bizlerin yanına olan ve desteklerini esirgemeyen Sayın Kaymakamımız Ali Çetin’e ve Sayın Belediye Başkanımız Gökhan Demirağ’a teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum’’dedi.

Foça Belediyesi Sosyal Tesisleri’ndeki sergi 3 Haziran Pazar günü akşamına kadar, 09.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.