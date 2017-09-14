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14 Eylül 2017 09:27

Foça, hazırlık maçını 2-1 kazandı

İzmir Süper Amatör Lig ekiplerinden Foça Belediyespor, İzmir Spor’la yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Foça, hazırlık maçını 2-1 kazandı

14 Eylül 2017 09:27



Bağarası 80 Yıl Sahası’nda oynanan maçın ilk yarısı, her iki tarafın yarattığı gol tehlikelerine karşın eşitlikle tamamlandı. Emre ve Erdinç’in attığı gollerle maçta 2-0 öne geçen Foça, 1 gol yese de sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Foça forması giyen tüm oyuncuların antrenörleri Güven Beyit’in verdiği taktiği en iyi biçimde sahada uygulamaya çalıştıkları ve oyun disiplinine sadık kaldıkları gözden kaçmadı.



Sergilenen güzel oyun ve galibiyet, Foça Belediyespor cephesini mutlu ederken, gelecek adına da umutlandırdı. Centilmence geçen maçı iki takımın yöneticileri birlikte izledi. Taraflar, maç için birbirlerine teşekkür ederek yeni sezon için başarılar diledi. Foça Belediyespor, 2017-2018 futbol sezonuna başlayacağı 1 Ekim Pazar gününe dek hazırlık maçları oynamayı sürdürecek.




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