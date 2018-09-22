Foça Karataş Briç Festivali ikinci gününde

Briç festivalinin gerçekleştiği Foça Belediyesi Karakum Plajı Tesisleri'ne gelen Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Briç oyuncularına Hoş geldiniz! dedi. Başkan Demirağ, Türkiye Briç Federasyonu'na(TBF) ve Briç Festivali düzenleme komitesine teşekkür ederek, başarılı bir turnuva geçmesini diledi.

Foça Belediyespor Kulübü Briç Şubesi sorumlusu Bekir Dural ve İsmail Mete, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'a, Foça'da briç sporunun gelişimine yaptığı katkılar dolayısıyla teşekkür plaketi sundu.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 176 Briç oyuncusunun mücadele ettiği, Sarı Masterpoint'li ‘7.Foça Karataş Briç Festivali'ne, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Eray Öcal ve TBF Ege Bölge Temsilcisi Ali Acar'da katıldı.

Briç Festivali'nin yarın yapılacak finalinde, Swiss Patton Takım Turnuvası gerçekleştirilecek.