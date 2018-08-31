En kısa zamanda tespit edilir" dedi.

Foça ilçesi Gencerli Mahallesi’nde, denizde kaynağı belirlenemeyen ağır bir yakıt sızıntısı meydana gelmiş ve yakıt denizde geniş bir alana yayılmıştı. Sızıntı nedeniyle bazı bölgelerde gözle görülür bir kirlilik oluştu. Özel cihazlarla bölgeye Aliağa Liman Başkanlığı ve İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, giydiği özel kıyafetlerle yakıtı temizlemeye çalışırken, Foça Kaymakamı Ali Çetin de bölgeye geldi. Çetin, tekneye binerek incelemelerde bulundu, daha sonrasında da bir açıklama yaptı. Çetin, "Bölgede bir miktar kirlilik var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri temizlik çalışması yapıyor. Bölgeden numune alındı. Sahil Güvenlik ve jandarmada failini arıyor. En kısa zamanda tespit edilir. Bize intikal eden bir sızıntı yok. Bulunduğumuz 1 kilometrelik alanda kirlilik var. Dağılmış durumda. Karaya vurdukça temizlenecek. Numuneler incelenecek, eğer bir sızıntı bulunursa numune alınıp karşı tarafla eşleştirilecek" dedi.