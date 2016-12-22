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22 Aralık 2016 14:51

Foça Masterler ile Marmaris berabere kaldı

Foça Masterler ile Marmaris berabere kaldı

22 Aralık 2016 14:51

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi (TMVFL) Ege Grubunda, Foça Masterler ile Marmaris Masterler 2-2 beraber kaldı.
ürkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi (TMVFL) Ege Grubunda Foça Masterler, 2016-2017 sezonunun ilk puan kaybını Marmaris’te yaşadı. Grup lideri Foça ile son sıradaki Marmaris, Marmaris Şehir Stadında karşı karşıya geldi. Mücadelede iki takım, puanları paylaşarak 2-2 beraber kaldı.
Öte yandan, 25 Aralık 2016 Pazar Günü Saat 14.00’te Bağarası 80.Yıl sahasında Turgutlu Masterleri ağırlayacak olan Foça, beş maçta dört galibiyet, bir beraberlik ve 13 puanla en yakın rakibinin beş puan önünde yer buldu. Foça bu skorlarla, bir hafta önceden ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledi.



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