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02 Mayıs 2018 22:38

Foça Sağlık İçin Yürüdü

Foça’da obeziteyle mücadele etmek, fiziksel aktivitenin arttırılmasına farkındalık oluşturmak, sağlıklı yaşam kültürünün yerleştirilmesi amacıyla yürüyüş ve zumba etkinliği düzenlendi.

Foça Sağlık İçin Yürüdü

02 Mayıs 2018 22:38


Sağlık Bakanlığı “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat” programı kapsamında; Foça Kaymakamlığı ile Foça İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonu ve Foça Belediyesi katkıları ile diğer kamu kurum kuruluşları işbirliği ile gerçekleştirilen etkinliğe, Foça Kaymakamı Sayın Ali Çetin, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Gürbüz, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar,daire amirleri, belediye meclis üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve Foçalılar katıldı.


Katılımcılar Aşıklar Caddesi ve Büyük Deniz Sahil Caddesi boyunca yürürken, etkinlik, zumba ve kokteyl ikramı ile sona erdi.




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