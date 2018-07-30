Foça Tatil Köyü ihalesini kazanan firma belli oldu

İhaleyi Ankara Merkezli Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı.

Görüşme sonuçları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı web sayfasından duyuruldu. Duyuru metninde,"Taşınmazlar üzerinde bulunan tesis, bina ve müştemilatın bir bütün halinde özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 44.250.000-TL ile Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilmiştir” denildi.

İhaleyi kazanan firma ile ilgili olarak Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, güçlü bir firmanın inşaat işleri ile uğraşmasının tesisin kısa sürede onarımı için umut, özellikle iç-dış turizme yönelik ilçeye sağlayacağı katkılar olacağını söyledi.