Foça ve Buca'da Yaşlılar Günü unutulmadı

İzmir'de, ‘1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Foça ilçesinde lokma döktürülürken, Buca ilçesinde de belediye bünyesindeki sosyal tesislerde vatandaşlara ücretsiz çay ikramı yapılıyor.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle İzmir'de bazı etkinlikler düzenlendi. Foça ilçesinde, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle lokma döktürüldü. Dökülen lokmalar, Reha Necla Midilli Eğitim ve Yaşlı Evi Vakfı tarafından Foça Demokrasi Meydanı'nda ikram edildi.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Reha Necla Midilli Eğitim ve Yaşlı Evi Vakfı'nı ziyaret etti. Başkan Demirağ, burada yaptığı konuşmada, "Bizi bu günlere hazırlayan büyüklerimize minnettarız. Geçmişle gelecek arasında ki en önemli köprü olan yaşlılarımızın deneyimleri ve tecrübeleri her zaman bizlere yol göstermiştir. Değerli büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü kutlar, saygılar sunarız" dedi.

Buca Belediyesi, ilçede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşları 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde unutmadı. Bu kapsamda belediye, tüm sosyal tesislerinde ücretsiz çay dağıtmaya devam ediyor. Belediye şirketleri tarafından sınırsız çay dağıtılırken, yaşlı vatandaşlar, çay eşliğinde sohbet etmeninde keyfine varıyor.