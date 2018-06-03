Foça Yelken, yaza hazır

Foça Yelken İhtisas Kulübü, Demokrasi Meydanı’nda açtıkları stantta, ilçede yaşayan vatandaşlara 2018 yaz dönemi çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Stantta, eğitim süreçlerinde kullanılacak malzemelerinin alımına maddi katkı sağlanması amacıyla ürün satışı yapıldı. Foça Yelken İhtisas Kulübü tişörtleri, anahtarlık ve benzeri ürünler ile ev yapımı yiyecekler, ilgiyle karşılandı.

"Örnek oldu"

Foça Yelken İhtisas Kulübü kermesine gelen Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Yelken sporunda 28’inci yılını tamamlayan kulübümüz bu çok başarılı süreçte, şampiyon sporcularıyla bizleri gururlandırdı ve birçok kulübe örnek oldu. Belediyemizin de katkılarıyla, ilçemizdeki yelken sporunun sevilmesinde ve yaygınlaşmasında etkin bir rol oynadı. Birçok yelken yarışmalarına birlikte ev sahipliği yaptık. 2018 yaz sezonunun kulübümüze ve sporcularımıza başarılar getirmesini diliyorum. Her yaştan halkımızı, Foça Yelken İhtisas Kulübümüzün çalışmalarına katılmaya davet ediyorum. Foça Belediyesi olarak, Yelken Kulübümüze destek vermeyi sürdüreceğiz’’ dedi.

Yaz sezonu kayıtları başladı

Foça Yelken İhtisas Kulübü’nün, yelken, optimist, laser ve rüzgar sörfü 2018 yaz kursları kayıtları başladı. E-mail: info@fyik.org ve www.focayelkenihtisaskulubu.com adresleri üzerinden detaylı bilgi alınabiliyor. Foça Yelken İhtisas Kulübü’nün hediyelik ve tekstil ürünleri ise kulüp binasından temin edilebiliyor.