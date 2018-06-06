Foça yerel yönetimi, Foça Spor Lisesi’nin yanında

eğitim-öğretim yılı başarıyla tamamlandı. Foça Kaymakamlığı, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Foça Belediyesi’nin tam desteğini alan Foça Spor Lisesi, gelecek yıllara güvenle bakıyor.

Foça Spor Lisesine girmek için Ağustos-Eylül aylarında yapılan yetenek sınavlarını kazanan 60 öğrenciye, en iyi eğitimin verilmesi için titizlikle çalışıldı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, Yeni Foça Recep Kerman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ortak binayı paylaşan Foça Spor Lisesini ziyaret etti. Eğitim yılının tamamlanması dolayısıyla, Foça Spor Lisesini ziyaret eden Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, okul müdürü Levent Koyuncu ve yardımcısı Aydın Dalgıç ile görüştü. Görüşmede, Yeni Foça Recep Kerman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özcan Keskin ve yardımcısı Murat Tilki de yer aldı.

Lisenin Foça için önemli bir kazanım olduğunu belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, “Foça Spor Lisemiz ilk yılını başarıyla tamamladı. Spor lisemiz, zamanla güçlenecek. Bölgemizin ve ülkemizin en başarılı eğitim kurumlarından biri olacağına gönülden inanıyoruz. Spora gönül vermiş ve bu alanda iyi bir akademik temel edinmek isteyen geçlerimizi spor lisemize katılmaya çağırıyoruz. Kuruluş aşamasından bugüne yanında olduğumuz Foça Spor Lisemize desteğimiz sürecektir” dedi.