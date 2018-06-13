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13 Haziran 2018 14:41

Foça yürüyüş yolları işaretlendi

Foça Belediyesi, Foça Kent Konseyi Turizm Meclisi ve Foça Turizmciler, Yatırımcılar ve Esnaf Derneği (TUDER) işbirliği ile gerçekleştirilen Foça Yürüyüş Yolları Güzergahı projesi kapsamında yürüyüş yolları panolarının montajına başlandı.

Foça yürüyüş yolları işaretlendi

13 Haziran 2018 14:41


Foça’ya gelen yerli ve yabancı turistlere yönelik yapılan proje kapsamında dört ana yürüyüş yolu güzergahı oluşturuldu. Yol üstünde bulunan tarihi eserler hakkında Türkçe ve İngilizce bilgi notları bulunan levhalar hazırlanarak montajına başlandı.


Dört Mevsim Foça sloganı ile başlayan proje kapsamında oluşturulan yürüyüş güzergahları , “Tarihi Yarımada/Kybele Yolu/ Kaleiçi”, “Sur Çevresi/Herodot Yolu”, “Taş evler-1/Theodoros Yolu/Küçük Deniz”, “Taş evler-2 ve İlk yerleşim Alanı/Megaron Yolu/Büyük Deniz” olarak adlandırıldı.


Oluşturulan yürüyüş güzergahları için ayrıca ayrıntılı haritalar da hazırlanarak, 5 bin yıllık Foça tarihi hakkında da bilgilere yer verildi. Foça’ya gelen ziyaretçilere dağıtılacak olan haritalarda, yürüyüş yolları ve yollar üstünde bulunan görülmesi gereken tarihi eserler işaretlendi.


Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, “Foça Belediyesi, Foça Kent Konseyi Turizm Meclisi ve TUDER işbirliği ile uzun bir çalışma yaptık. ‘Dört Mevsim Foça’ sloganı ile hayata geçirdiğimiz proje ile Foçamıza gelen yerli ve yabancı misafirlerimize yönelik hazırladığımız bilgi notları içeren panolarımızın montajına başladık. Ayrıca yürüyüş yollarını ve yollar üstünde görülmesi gereken yerleri gösteren ayrıntılı haritalar da hazırlandı” dedi.


Foça’da var olan tarihi kültürel değerlerin tanıtılması ve koruma bilinci oluşturabilmek amacıyla farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Başkan Demirağ, “Foçamıza dört mevsim ziyaretçi çekebilmek ve kentimizin tanıtımını doğru ve eksiksiz yapabilmek amacıyla hayata geçirdiğimiz proje ile kültürel değerlerimizin tanıtımını yapmanın yanı sıra koruma bilinci oluşturmayı da hedefledik” diye konuştu.




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