Foça Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu/Edebiyat Kulübü üyeleri ‘Foça’da Aşkla’ kitabının yazarı Ahmet Günbaş ile Kozbeyli Çapkınoğlu Konağında bir araya geldi. ‘Foça’da Aşkla’ kitabının konuşulduğu toplantıya Foça Belediye Meclisi üyeleri Bahar Öztürk, Beyhan Türker, şair-yazar Hüseyin Yurttaş, yazar Ahmet Günbaş, emekli resim öğretmeni Hayri Oğuz, Foça Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu/Edebiyat Kulübü Başkanı Nuray Çiloğlu ve kitapseverler katıldı.

"Foça’yı sevmek bir tutkuymuş”

Foça’da Aşkla’ kitabının yazarı Ahmet Günbaş, “Kitaplar ne yazarsa yazsın, yaşamdan öğrendiklerimizin gizemi başka türlü çekermiş insanı içine. Foça’yı sevmek de böyle bir tutkuymuş” dedi. Kitaplarında daha çok yitirilmişliklerden bahsettiğini vurgulayan Ahmet Günbaş, “Ortak değerlerimizi ilgilendiren, insanları, yaşamı ilgilendiren yitirilmişliklere yer vermeye çalıştım eserlerimde” diye konuştu. Katılımcılar daha sonra Ahmet Günbaş’a kitap imzalattı.