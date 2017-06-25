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25 Haziran 2017 16:08

Foça’da bayram sevinci

Foça’da Ramazan Bayramı kutlama programı çerçevesinde, Foça halkı ve kamu görevlileri bayramlaştı.

Foça’da bayram sevinci

25 Haziran 2017 16:08


Saat 11.00’da Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde başlayan kutlama programında; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Garnizon Komutanı ve Amfibi Grup Görev Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, Foça Belediye Başkan Vekili Beyhan Türker, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri, daire amirleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, vatandaşlarla ve birbirleriyle bayramlaştı.


Protokol üyeleri, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’ndeki bayramlaşmanın ardından, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Reha Midilli Necla Ana Yaşlılar Evi, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Şehit Yakını evlerini ziyaret etti.


Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, bayram dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Bayramlar kardeşliğin, dostluğun, sevginin, hoşgörünün simgesidir. Bayramlar barıştır. Bayramlar sevinçtir! Bayramlar kucaklaşmadır. Yaşamınızdan sevgi hiç eksilmesin! Kardeşlikle dostlukla, sevgiyle, barışla nice sevinçli bayramlar yaşamanız dileğiyle; bayramınızı kutlar, sevgi ve saygılar sunarım" dedi.




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